لتحديد أسبابه.. التحقيق فى نشوب حريق شب بأحد المنازل بطوخ

أمرت نيابة طوخ بندب المعمل لفحص نشوب حريق داخل منزل بإحدى قرى المركز لمعرفة أسباب نشوبه وحصر خسائر وتلفيات الحريق، وطلب تحريات المباحث حول ظروفه وملابساته.

















وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بنشوب حريق بمنزل بالطوب اللبن مكون من طابق واحد وخالٍ من السكان بقرية كفر علوان التابعة لدائرة مركز طوخ.







وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة نشوب الحريق فى منزل ملك أيمن إبراهيم، وخالٍ من السكان، بقرية كفر علوان، وتم إخماد الحريق دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون وقوع أى خسائر بالأرواح، وتولت النيابة التحقيق.



