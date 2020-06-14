سيدة تضع مولودتها داخل محطة مترو سراى القبة

نجحت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين إحدى محطات مترو الأنفاق فى تقديم الرعاية اللازمة لإحدى السيدات وضعت مولودتها داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.









البداية عندما تلقى قسم شرطة ثان مترو الأنفاق بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سراى القبة لمترو الأنفاق بشعور إحدى السيدات بآلام الوضع أثناء تواجدها بإحدى عربات القطار وبصحبتها زوجها.









وتم تقديم أوجه الرعاية اللازمة واستدعاء سيارة الإسعاف بمعرفة الخدمات الأمنية المتواجدة بالمحطة، وتم نقل السيدة ومولودتها للمستشفى لاستكمال تقديم الرعاية الطبية لهما.







