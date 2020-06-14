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حوادث

سيدة تضع مولودتها داخل محطة مترو سراى القبة

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:30 ص
سيدة تضع مولودها
سيدة تضع مولودها داخل محطة مترو
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مصطفى الرماح
نجحت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين إحدى محطات مترو الأنفاق فى تقديم الرعاية اللازمة لإحدى السيدات وضعت مولودتها داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.


البداية عندما تلقى قسم شرطة ثان مترو الأنفاق بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سراى القبة لمترو الأنفاق بشعور إحدى السيدات بآلام الوضع أثناء تواجدها بإحدى عربات القطار وبصحبتها زوجها.


وتم تقديم أوجه الرعاية اللازمة واستدعاء سيارة الإسعاف بمعرفة الخدمات الأمنية المتواجدة بالمحطة، وتم نقل السيدة ومولودتها للمستشفى لاستكمال تقديم الرعاية الطبية لهما.


لاقى ذلك استحسان المواطنين من رواد المحطة ومستقلى المترو، وقدموا الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول والمساعى الحميدة لمساعدة السيدة المذكورة وتقديم الرعاية اللازمة لها، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لجميع القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع جميع الحالات ذات الطابع الإنسانى.
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