أحمد السعدنى يهنئ كريم محمود عبد العزيز بعيد ميلاده

حرص الفنان احمد السعدنى ، على تهنئة صديقة الفنان كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده الـ35 عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام".









يذكر أن الفنان كريم محمود عبد العزيز، شارك في السباق الرمضاني بمسلسلين هما "شقة فيصل"، و"هوجان" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.





وشارك الفنان أحمد السعدني مؤخرًا فى بطولة مسلسل "وعد" بطولة "مي عز الدين وحسن حسني".



