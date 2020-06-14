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فن

أحمد السعدنى يهنئ كريم محمود عبد العزيز بعيد ميلاده

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:05 م
احمد السعدني ، كريم
احمد السعدني ، كريم محمود عبد العزيز
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محمد بدران
حرص الفنان احمد السعدنى، على تهنئة صديقة الفنان كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده الـ35 عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

نشر احمد السعدنى صورة لكريم عبد العزيز من مسلسله هوجان وعلق قائلا: "عيد ميلاد سعيد"

يذكر أن الفنان كريم محمود عبد العزيز، شارك في السباق الرمضاني بمسلسلين هما "شقة فيصل"، و"هوجان" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

وشارك الفنان أحمد السعدني مؤخرًا فى بطولة مسلسل "وعد" بطولة "مي عز الدين وحسن حسني".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد صلاح السعدنى هو مسلسل "شبر ميه" ، المسلسل بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة.
أحمد السعدنى يهنئ كريم محمود عبد العزيز بعيد ميلاده
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