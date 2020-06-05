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فن

شاهد .. أحدث ظهور لـ كريم محمود عبد العزيز عبر إنستجرام

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:42 م
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
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محمد بدران

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، صورة جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ظهر كريم محمود عبد العزيز في الصورة بإطلالة جديدة يرتدى سويت شيرت باللون الاخضر، نالت إعجاب متابعيه.


وخاض كريم عبد العزيز سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.


مسلسل هوجان، بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.


وفي سياق آخر، شارك كريم محمود عبد العزيز كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، بطولة الفنان أمير كرارة، الذى عُرض مؤخرًا، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

 

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