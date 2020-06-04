تاريخ مهم جدًا بالنسبالي.. كريم محمود عبد العزيز فى ذكرى عيد ميلاد والده

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز, عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة لوالدة الراحل محمود عبد العزيز فى ذكرى عيد ميلاده.
كل سنة وحضرتك في خير وسعادة ونعيم
وفي أعلي الدرجات بإذن الله..
قولوا آمين يا رب 🙏🏻❤️🙏🏻
علق كريم عبد العزيز على الصورة قائلا : ٤/٦ تاريخ مهم جدًا بالنسباليعيد ميلاد الهيبة..
كل سنة وحضرتك في خير وسعادة ونعيم
وفي أعلي الدرجات بإذن الله..
قولوا آمين يا رب 🙏🏻❤️🙏🏻
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نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعية وتفاعل معه عدد كبير من جمهورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه يارب
ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه يارب
ربنا يرحمه ويجعله من اهل الجنه
يذكر ان كريم محمود عبد العزيز شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، المعروض حاليا على شاشة ON، رمضان 2020، من إنتاج شركة سينرجى.