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فن

تاريخ مهم جدًا بالنسبالي.. كريم محمود عبد العزيز فى ذكرى عيد ميلاد والده

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:27 ص
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز و والده
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مريم عزت
نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز, عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة لوالدة الراحل محمود عبد العزيز فى ذكرى عيد ميلاده.

علق كريم عبد العزيز على الصورة قائلا : ٤/٦ تاريخ مهم جدًا بالنسبالي
عيد ميلاد الهيبة..
كل سنة وحضرتك في خير وسعادة ونعيم
وفي أعلي الدرجات بإذن الله..
قولوا آمين يا رب 🙏🏻❤️🙏🏻

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نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعية وتفاعل معه عدد كبير من جمهورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه يارب 

ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه يارب

ربنا يرحمه ويجعله من اهل الجنه 

يذكر ان كريم محمود عبد العزيز شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، المعروض حاليا على شاشة ‪ ON‬، رمضان 2020، من إنتاج شركة سينرجى.




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