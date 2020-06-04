تاريخ مهم جدًا بالنسبالي.. كريم محمود عبد العزيز فى ذكرى عيد ميلاد والده

ربنا يرحمه ويجعله من اهل الجنه

يذكر ان كريم محمود عبد العزيز شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، المعروض حاليا على شاشة ‪ ON‬، رمضان 2020، من إنتاج شركة سينرجى.



