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فن

كريم محمود عبد العزيز يوجه رسالة لـ بيتر ميمي بعد مشاركته في مسلسل الاختيار.. شاهد

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:24 م
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
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مصطفى كرم

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة له من كواليس ظهوره كضيف شرف من مسلسل الإختيار الذي يجسد فيه شخصية مجند مرابط على حدود شمال سيناء.

وعلق كيم محمود عبد العزيز على الصورة التي ظهر بها مخرج المسلسل بيتر ميمي قائلا "‏مع الموهوب الذكي الشاطر المقاتل الرايق شكرًا ليك".

وانهالت علية التعليقات من متابعية وجاءت بين "‏‎‎‎جميل ياكريم صغير بس مؤثر جدآ" و "‏‎‎‎دورك حلو" و "‏‎‎‎نشوفك تانى ولا ضيف شرف".

ويقوم الفنان أمير كرارة، بتجسيد شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الإختيار " الذي سيتم عرضة خلال شهر رمضان ، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

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