رسالة من كريم محمود عبد العزيز لأبيه.. مفتقدين الفن

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة جديدة لوالده النجم الراحل محمود عبد العزيز على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .





وكتب معلقًا على الصورة :"كل سنة وحضرتك بخير وسعادة وحشتنا اوى ومفتقدين الفن "





وتلقي تفاعل كبير من متابعيه على الصورة وجاءت التعليقات كالاتي :





الله يرحمه ويطرح البركة فيكم





حبيبنا وحشتنا جدا





الله يرحمه ويغفرله





يذكر ان كريم محمود عبد العزيز شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، المعروض حاليا على شاشة ‪ ON‬، رمضان 2020، من إنتاج شركة سينرجى.





ومن المنتظر أن يظهر كريم بشكل مختلف في المشاهد التى يقدمها مع المنسى أسطورة الصاعقة - أمير كرارة، الذى تدور حوله أحداث المسلسل‪.