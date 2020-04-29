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فن

رسالة من كريم محمود عبد العزيز لأبيه.. مفتقدين الفن

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:48 م
صدى البلد
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اسماء الحسيني
نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة جديدة لوالده النجم الراحل محمود عبد العزيز على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وكتب معلقًا على الصورة :"كل سنة وحضرتك بخير وسعادة وحشتنا اوى ومفتقدين الفن "

وتلقي تفاعل كبير من متابعيه على الصورة وجاءت التعليقات كالاتي :

الله يرحمه ويطرح البركة فيكم 

حبيبنا وحشتنا جدا 

الله يرحمه ويغفرله 

يذكر ان كريم محمود عبد العزيز شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، المعروض حاليا على شاشة ‪ ON‬، رمضان 2020، من إنتاج شركة سينرجى.

ومن المنتظر أن يظهر كريم بشكل مختلف في المشاهد التى يقدمها مع المنسى أسطورة الصاعقة - أمير كرارة، الذى تدور حوله أحداث المسلسل‪.
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