أحمد السعدني يسخر من نفسه بطريقة كوميدية.. شاهد

شارك الفنان احمد السعدني جمهورة بصورة جديدة لة عبر صفحتة بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق أحمد السعدني قائلا "مفيش اي صور جديدة لاني فعلا مبغيرش هدومي غير كل أسبوع مرة".

يذكر أن آخر اعمال احمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

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بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة.

