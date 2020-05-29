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فن

أحمد السعدني يسخر من نفسه بطريقة كوميدية.. شاهد

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:01 ص
أحمد السعدني
أحمد السعدني
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مصطفى كرم

شارك الفنان احمد السعدني جمهورة بصورة جديدة لة عبر صفحتة بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق أحمد السعدني قائلا "مفيش اي صور جديدة لاني فعلا مبغيرش هدومي غير كل أسبوع مرة".

يذكر أن آخر اعمال احمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

بطريقة كوميدية .. أحمد السعدني يهنئ متابعيه بشهر رمضان.. شاهد

بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة.

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كواليس بروفات #شاهد_عيان

A post shared by Hassan El Raddad (@hassanelraddad) on

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