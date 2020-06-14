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رياضة

أخبار النادي الأهلي.. تضارب الأنباء حول رحيل فايلر.. الحصول على توقيع طاهر محمد.. بعد وصلة ردح طويلة بينهما.. شوبير يعلن توصل قناتي النادي والزمالك لاتفاق محايد

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:57 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الاحد مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن وصول إدارتي قنوات الأهلي والزمالك لاتفاق محايد يطبق في الفترة المقبلة.


كشفت تقارير صحفية ، عن رحيل السويري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي وهناك رأي أخر فى بعض الاخبار بأنه مستمر مع القلعة الجمراء .


استقر النادي الأهلي على الدخول فى مفاوضات جادة مع المقاولون العرب لحسم ضم طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .


أسدل عايض مبخوت، عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الإماراتي، الجدل المثار حول مفاوضات ناديه مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، تمهيدا لتوليه تدريب الفريق في الموسم الجديد.
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