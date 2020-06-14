الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ويبدأ إجراءات ضمه

استقر النادي الأهلي على الدخول فى مفاوضات جادة مع المقاولون العرب لحسم ضم طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .



وحصل مسئولو الأهلى على موافقة رينيه فايلر المدير الفنى بشان ضم طاهر محمد طاهر بعد أن نجح اللاعب فى خطف أنظار الجهاز الفنى عقب مشاهدة عدد من الفيديوهات له .



ومن المقرر ان تشهد الأيام المقبلة دخول الأهلى فى مفاوضات قوية مع طاهر محمد طاهر لحسم ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل .



وحصل الأهلى على موافقة اللاعب طاهر محمد طاهر بشأن الانتقال إلى القلعة الحمراء ، وأكد اللاعب رغبته فى ذلك بالتوقيع على ورقة مبدئية تؤكد رغبته فى اللعب للأهلي .



ونجح طاهر محمد طاهر فى خطف الأنظار إليه خلال الفترة الماضية نتيجة العروض المميزة التى يقدمها يوما تلو الأخر مع فريقه المقاولون العرب .