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رياضة

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ويبدأ إجراءات ضمه

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:53 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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استقر النادي الأهلي على الدخول فى مفاوضات جادة مع المقاولون العرب لحسم ضم طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وحصل مسئولو الأهلى على موافقة رينيه فايلر المدير الفنى بشان ضم طاهر محمد طاهر بعد أن نجح اللاعب فى خطف أنظار الجهاز الفنى عقب مشاهدة عدد من الفيديوهات له .

ومن المقرر ان تشهد الأيام المقبلة دخول الأهلى فى مفاوضات قوية مع طاهر محمد طاهر لحسم ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

وحصل الأهلى على موافقة اللاعب طاهر محمد طاهر بشأن الانتقال إلى القلعة الحمراء ، وأكد اللاعب رغبته فى ذلك بالتوقيع على ورقة مبدئية تؤكد رغبته فى اللعب للأهلي .

ونجح طاهر محمد طاهر فى خطف الأنظار إليه خلال الفترة الماضية نتيجة العروض المميزة التى يقدمها يوما تلو الأخر مع فريقه المقاولون العرب .

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