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رياضة

تلقى عرضاً إماراتياً.. صحيفة مغربية: فايلر قد يرحل عن الأهلي قبل مواجهة الوداد

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:51 م
فايلر
فايلر
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عمرو الحلواني
كشف تقرير مغربي،أن النادي الأهلي مهدد بفقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، قبل مواجهة الوداد، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت صحيفة " لو 360 سبورت" االمغربية، أن فايلر متردد بشأن عملية تجديد عقده مع النادي الأهلي، خاصة وأن زوجته لا ترغب في استمراره في العمل في مصر، وتدفعه لقبول أحد العروض الآخرى.

وأضافت الصحيفة، أن رينيه فايلر يمتلك عرضا مغريا من نادي الجزيزة الإماراتي، لتولي القيادة الفني  للفريق، بداية من الموسم المقبل.

وكان فايلر غادر القاهرة، أول أمس الجمعة، متجها إلى سويسرا، لقضاء اجازة لمدة إسبوعين رفقة أسرته.

يذكر أن مسابقة دوري أبطال افريقيا متوقفة لأجل غير مسمى، بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في الملاعب.

أن فايلر متردد في الموافقة على التجديد للأهلي المصري، خاصة أن زوجته لا ترحب باستمراره في  مصر، وتدفعه بقوة القبول بالعروض التي توصل بها خلال الآونة الأخيرة.
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