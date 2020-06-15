أهم الأخبار.. تبرع وزيرة الصحة بـ الدم.. تسجيل أعلى نسبة وفاة بـ كورونا.. ضوابط فتح المطارات.. وانتحار سارة حجازي

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات والأخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :





وزيرة الصحة تتبرع بالدم.. وتؤكد: استقبال أكثر من 138 ألف طلب للتبرع.. و4600 متبرع بمراكز نقل الدم على مستوى الجمهورية





تبرعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، بالدم، بالمركز القومي لخدمات نقل الدم بمنطقة العجوزة بالجيزة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم..للمزيد اضغط هنا





فيديو جديد.. لحظة إطلاق النار على بروكس في أتلانتا.. وسبب الخلاف مع الشرطة





حادث عنصري جديد أشعل الشارع الأمريكي الغاضب بالفعل، إذ أدى مقتل رايشارد بروكس ذو الأصول الافريقية برصاص الشرطة، إلى مزيد من الرغبة في التصدي لتصرفات رجال الأمن، ليخلق مزيد من الأسباب لدى المحتجين المتجمهرين في مختلف الولايات..للمزيد اضغط هنا





الصحة: تسجيل 1618 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 91 حالة وفاة





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى اليوم. . للمزيد اضغط هنا





تحليل بي سي أر الأبرز.. وزير الطيران يعلن ضوابط التشغيل والإجراءات الاحترازية في المطارات





قال الطيارمحمد منار عنبة، وزير الطيران، إن مصر ستتقوم باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، متابعا : سيتم تطبيقها على الركاب القادمين سواء من الداخل أو الخارج في كافة المطارات، وقمنا بأستغلال الفترة الماضية لرفع البنية التحتية لجميع مطارات الجمهورية..للمزيد اضغط هنا





سارة حجازي.. ناشطة حقوقية دعمت المثلية في مصر وانتحرت في كندا.. فيديو

سارة حجازي هي ناشطة مصرية متزوجة من رجل مصري وتبلغ من العمر 30 عاما هي من مواليد 1990 وتحمل الجنسية المصرية..للمزيد اضغط هنا





بعد 5 ساعات من النقاش.. الأعلى للإعلام: الزمالك والأهلي تعهدا بالالتزام بالمعايير المهنية

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه مَثُل اليوم بالمجلس، ممثلو الناديين الأهلي والزمالك، للتحقيق في جلستين استغرقتا قرابة خمس ساعات..للمزيد اضغط هنا





رسميًا .. محمد رمضان بشخصية أحمد زكي في رمضان 2021



