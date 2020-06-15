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رياضة

فرح علي تهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده.. شاهد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:12 ص
فرح علي ومحمد صلاح
فرح علي ومحمد صلاح
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مصطفى كرم

احتفلت الاعلامية فرح على عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعيد ميلاد محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.


ونشرت فرح علي صورة لها مع محمد صلاح وعلقت عليها قائلة " كل سنة وانت طيب".


ويحتفل الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزى، اليوم الإثنين ، بعيد ميلاده الـ28، حيث ولد يوم 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.


وعادت فرق البريميرليج للتدريبات تمهيدا لاستئناف الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو المقبل، بعد تجميدها لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.


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ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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Happy birthday @mosalah 🤩🎂🥳💫

A post shared by Farah Ali فرح على (@farahali_official) on

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