رغم الخلافات السابقة.. اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح بميلاده

في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية. حرص الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، على تهنئة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده الـ28 حيث ولد





وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة: "في يوم 15 يونيو 1992، ولد النجم المصري محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول وأفضل لاعب في أفريقيا عامي 2017 و2018. كل سنة وأنت طيب يا صلاح".

ويكمل صلاح عامه الـ 28، الإثنين، مع اقتراب عودة الدوري الإنجليزي مرة أخرى للحياة بعد التوقف نحو 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.



