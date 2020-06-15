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بين الناس

مواطن يناشد المسئولين توصيل المعاش لوالدته العجوز بمدينة الشروق

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن ميلاد فؤاد يوسف، المقيم في مدينة الشروق المنطقة السادسة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توفر خدمة توصيل المعاش للمسنين والمرضى من مكتب بريد الشروق.
 
وقال  فى رسالته : والدتى عزيزة جرجس حنين تبلغ من العمر 85 سنة وهى مريضة بالقلب وروماتويد ولا تستطيع التحرك على السلم والذهاب لمكتب البريد لقبض المعاش بالرقم القومى 23706052300085، ونعانى كل 6 أشهر من مشكلة أخذها لمكتب البريد لتنشيط كارت المعاش وتحدثنا كثيرًا مع رئيس المكتب الذى قال أن المكتب ليس به خدمة توصيل المعاش للمسنين والمرضى كما أن توكيلات صرف المعاش تم إلغائها من مكاتب البريد فماذا أفعل وأنا رجل أبلغ من العمر 60 سنة ومريض أعانى من شلل أطفال ولا أستطيع حمل والدتي المسنة إلى مكتب البريد لتنشيط الكارت لصرف المعاش .

ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01224522939
أقراء ايضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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