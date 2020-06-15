التحريات الأولية: انتحر لعدم قدرته على تكاليف الزواج.. التحقيق في مقتل شاب بطلقة خرطوش بالرأس

كشفت التحقيقات الاولية لنيابة العمرانية حول العثور علي جثة شاب عثر عليه مقتولا داخل شقته بالعمرانية أن الجثة بها آثار طلقة خرطوش في الرأس وتبين أن الطلقة أحدثت فتحتي دخول وخروج من الرأس وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف علي أسباب وملابسات الحادث.
وتبين من التحقيقات أن الجثة لشاب ثلاثيني في العمرانية، أقدم على الانتحار وأطلق الرصاص على نفسه، مما أسفر عن مقتله في الحال بعد رفض اثنين من أشقائه مساعدته ماديا لكي يتمكن من الزواج.
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تلقي قسم شرطة العمرانية بلاغ من أهالي المنطقة يفيد بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في الرأس يرتدي كامل ملابسه .
وتوصلت تحريات العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال، وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، إلى أن الشاب أقدم على الانتحار، وأطلق النار على نفسه بسبب رفض أشقائه مساعدته ماديا ليتمكن من إتمام زواجه.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.