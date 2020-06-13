النيابة تطلب تحريات المباحث حول ملابسات انتحار مريض كورونا في أوسيم

طلب المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول ملابسات انتحار مرض كورونا شنقا داخل شقته في أوسيم.





وكلقت النيابة المباحث الجنائية باجراء التحريات حول ملابسات الواقعة كاملة وسماع شهادة اسرة المنتحر حول ظروف الحادث.





كانت شهدت مدينة اوسيم حادثا مأساويا عندما أنهي مريض كورونا حياته شنقا لعدم تحمله آلام المرض وعدم تمكنه من الذهاب لمستشفي خاص لارتفاع تكاليفها.





تحقيقات نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني رئيس النيابة كشفت تفاصيل الواقعة حيث تبين ان سائق يبلغ من العمر ٣٨ عاما اصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ وتوجه لاحد الاطباء لعمل اشعة مقطعية علي الصدر فتبين ثبوت اصابته وصف له الطبيب الادوية اللازمة وامره بعزل نفسه منزليا.





أضافت التحقيقات ان المصاب يقيم برفقة زوجته وأبنائه ووالده ووالدته في منزل العائلة المكون من ٣ طوابق فتم عزله في الطابق الاخير بينما تقيم زوجته واولاده في الطابق الثاني ووالديه في الطابق الارضي، وكانت زوجته تتولي الصعود له بالطعام مع اخذ الاحتياطات اللازمة.





شرحت التحقيقات ان الشاب عقب مرور ٨ ايام من اصابته اتصل هاتفيا بشقيقه قائلا له : "انا تعبت ومش قادر استحمل الألم حرارتي مرتفعة طول الوقت وجسمي بيموتني من التعب وديني مستشفي خاص" ليجيبه شقيقه بانهم لا يستطيعون تحمل نفقات المستشفي الخاص، ما دفعه لاحضار حبل وربطه في ماسورة غاز بصالة الشقة ووقف علي كنبة وقفز من اعلاها مسافة نصف متر ما ادي لاختناقه ومفارقته الحياة.



