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حوادث

النيابة رفضت تسليمها لوالدها.. التحقيق مع ربة منزل تتسول بطفلة شقيق زوجها

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:29 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تجري نيابة الهرم تحقيقات موسعة مع ربة منزل تستغل طفلة في التسول بشوارع اللبيني في الهرم بالجيزة وتبين من التحقيقات أن الطفلة نجلة شقيق زوجها وأنها قامت بالتسول بها لمرورها بأزمة مالية.

وبعرض المتهمة على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات ورفضت النيابة تسليم الطفلة إلى والدها كونه غير حريص عليها، ولا تزال التحقيقات مستمرة

تلقي قسم شرطة الهرم بلاغا من أهالى منطقة اللبينى بتواجد ربة منزل برفقتها طفلة رضيعة وتقوم بأعمال التسول على إحدى النواصى بالمنطقة، وبقيام عدد منهم بسؤال تلك السيدة عن هوية الطفلة بعدما لوحظ عدم وجود تشابه بينهما، اضطربت السيدة وتلعثمت في حديثها مع أهالى المنطقة الذين قاموا بإبلاغ ضباط قسم شرطة الهرم، الذين حضروا على الفور واقتادوا السيدة الأربعينية والطفلة إلى ديوان القسم. 

كشفت التحقيقات أن الطفلة نجلة شقيق زوجها، وأنها قامت بالتسول بها بسبب مرورها بأزمة مالية، وباستدعاء والد الطفلة أقر بأن زوجة شقيقه "المتهمة" نزحت بالطفلة إلى الشارع بحجة جلب "لبن" لها، وأنه لم يكن يعلم بقيامها بالتسول بالطفلة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات  .

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