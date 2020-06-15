خالد سليم يستعد لطرح دمر حياتي

أغنية "دمر حياتى" من كلمات الشاعر وليد الغزالي، وألحان الملحن والمطرب مصطفى محفوظ.





يذكر أن اخر أعمال خالد سليم، الفنية أغنية "اللي فات مات" والتي إقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".





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تقول كلمات الأغنية :"أديني جيت ياللي وحشتني .. طال الخصام دا انت قتلتني .. وتعبت م الحرمان .. من أد إيه أنا و انت بعيد .. معقولة هانسلم بالإيد؟؟".



