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فن

خالد سليم يستعد لطرح دمر حياتي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:31 ص
خالد سليم
خالد سليم
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آيه عاطف
يستعد الفنان خالد سليم، لطرح أغنية جديدة بعنوان "دمر حياتى" خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك فور الأنتهاء من تسجيلها في الأستوديو برفقة فريق العمل.

أغنية "دمر حياتى" من كلمات الشاعر وليد الغزالي، وألحان الملحن والمطرب مصطفى محفوظ.

يذكر أن اخر أعمال خالد سليم، الفنية أغنية "اللي فات مات" والتي إقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

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تقول كلمات الأغنية :"أديني جيت ياللي وحشتني  .. طال الخصام دا انت قتلتني  .. وتعبت م الحرمان .. من أد إيه أنا و انت بعيد .. معقولة هانسلم بالإيد؟؟".

تعالى بالأحضان .. وإنسى .. إنسى اللي فات .. إنسى .. إللي فات مات لسة .. في كتير جيات .. وكتير خلافات .. و كمان أحضان وغرام .. وحاجات .. أيوا اضحك أوي .. وحشتني أوي .. أوي أوي أوي الغمازات".
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