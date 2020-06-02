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فن

خالد سليم يتضامن مع ضحية الشرطة الأمريكية جورج فلويد

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:49 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان خالد سليم صوره جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكانت الصوره دعما و تضامنا مع ضحية الشرطة الأمريكية جورج فلويد.

كتب معلقا : " ليس فقط حياة السود مهمة .. كل ما يهم هو الحياة!اختر اللطف ، اختر الإنسانية ، اختر الدعم"  

تفاعل عدد كبير من متابعيه و جاءت تعليقاتهم كالاتى:
لا يجمعنا ولا لون ولا دين تجمعنا الإنسانية تجمعنا الموده و الحب و الادميه 

لا للعنصريه فقط كن انسان وكفى

كلنا سوى عند رب العالمين فمن نحن حتى نكون عنصريين



وبدأت الشرطة الأمريكية، أمس، الاثنين، في تدشين حملة علاقات عامة في مناطق مختلفة لتحسين صورتها أمام جميع المواطنين الأمريكيين، خاصة هؤلاء من ذوي الأصول الأفريقية أو أصحاب البشرة الداكنة، عقب اندلاع موجة احتجاجات بعد مقتل جورج فلويد على يد عناصر من رجال الشرطة.
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