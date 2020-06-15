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فن

من فيلم حلم العمر .. حمادة هلال يستعيد ذكريات أفلامه على إنستجرام

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:39 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شارك الفنان حمادة هلال جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر حماده هلال في الصورة من مشهد من فيلم حلم العمر. 

وعلق حمادة هلال قائلًا: "الحمد لله".

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وحقق كليب «جمالها» للفنان حمادة هلال، والفنانة منة عرفة، 7 ملايين و200 ألف مشاهدة، بعد طرحه على يوتيوب، يوم 25 مايو الجاري، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك. 

وشاركت الفنانة منة عرفة في الكليب كـ "موديل"، بالاستعانة بمشاهد ولقطات لها من مرحلة الطفولة؛ لتعيد للجمهور ذكريات مشاركتها مع حمادة هلال. 

وأغنية «جمالها» لـ حمادة هلال، من كلمات: ماجد صبرى، جيتار: شريف فهمي، طبلة: ماجد الصواف، توزيع موسيقي: مادو صلاح، والكليب إخراج: أحمد عاطف. 

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