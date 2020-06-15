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أصل الحكاية

شاهد..فيديو نادر يحكي قصة بناء حي الملز بالرياض وسبب تسميته

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:01 م
حي الملز في بداية
حي الملز في بداية انشائه
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محمود نوفل
في الوقت الذي كانت تستعد فيه المملكة العربية السعودية لاستقبال نوعيات جديدة من السياحة بعيدا عن السياحة الدينية جاء فيروس كورونا المستجد ليعطل الدنيا بها ، ولكن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية داخل البلاد ، كان لزاما علي السلطات  ان تتبع طرق غير تقليدية لتشجيع السياح لزيارة المملكة والنهوض بالقطاع السياحي وفقا لرؤية 2030 والتي كان قد وضعها ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

الحنين للماضي هو أحد الطرق التي تتبعها المملكة في الأونة الأخيرة لجذب السياح وذلك عن طريق بث فيديوهات خاصة بالمناطق التاريخية والتي تمتاز بالجاذبية ، وهذا ما فعلته مؤسسة الملك سعود حينما قامت ببث فيديو يشرح تاريخ حي الملز الذي يقبع في العاصمة السعودية الرياض.

ومقطع الفيديو الذي بثته مؤسسة الملك سعود يوثق مشاهد نادرة وقديمة لحي الملز منذ ستينيات القرن الماضي وتحديدا في العام 1965 والذي كان يبعد حينها عن مدينة الرياض حيث يمتاز الحي حينها بالمساحات الشاسعة وغياب المباني الفارهة .

وترجع تسمية حي الملز بهذا الإسم الي سباق الخيل الذي كان يشتهر به الحي أنذاك والذي كان يُقام بالقرب من جبل أبو مخروق، وكلمة " الملز تعود اصولها لكلمة " لز الفرس " والتي تعني أسرع بها في الجري عند السباق.

جدير بالذكر ان  أول شارع في الحي كن يسمى شارع سباق الخيل، ولكن بعد بناء جامعة الملك سعود عليه في السادس من نوفمبر من العام 1957 تغير اسمه إلى شارع الجامعة.
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