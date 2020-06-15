رئيس الوزراء اللبناني: هناك قرار ما للعبث بالسلم الأهلي وتهديد الاستقرار الأمني





قال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، اليوم الاثنين، إن هناك قرارا ما للعبث بالسلم الأهلي وتهديد الاستقرار الأمني.





وأضاف دياب خلال مؤتمر صحفي: ":الأعمال التخريبية الأخيرة ذات الطابع الطائفي والاستهداف الممنهج للقوى الأمنية والعسكرية لم تعد مقبولة وتنذر بمضاعفات خطيرة".





ويشهد لبنان احتجاجات مستمرة مترافقة باضطرابات وأعمال عنف، خاصة في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس، على خلفية تدهور حاد للأوضاع الاقتصادية في البلاد لا سيما أزمة الليرة اللبنانية التي فقدت 70% من قيمتها وغلاء المعيشة.





واتهم دياب، السبت، معارضيه بتعميق أزمة العملة والتحريض على الاضطرابات، معلنا عن إحباط "محاولة انقلاب" ضد حكومته.





وقال دياب في كلمة إن المعارضين السياسيين يسعون لتقويض جهود الحكومة للتحقيق في قضايا الفساد، وإنهم أثاروا الاضطرابات الأخيرة.







