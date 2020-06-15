AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الوزراء اللبناني: هناك قرار ما للعبث بالسلم الأهلي وتهديد الاستقرار الأمني

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:27 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

قال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، اليوم الاثنين، إن هناك قرارا ما للعبث بالسلم الأهلي وتهديد الاستقرار الأمني.

وأضاف دياب خلال مؤتمر صحفي: ":الأعمال التخريبية الأخيرة ذات الطابع الطائفي والاستهداف الممنهج للقوى الأمنية والعسكرية لم تعد مقبولة وتنذر بمضاعفات خطيرة".

ويشهد لبنان احتجاجات مستمرة مترافقة باضطرابات وأعمال عنف، خاصة في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس، على خلفية تدهور حاد للأوضاع الاقتصادية في البلاد لا سيما أزمة الليرة اللبنانية التي فقدت 70% من قيمتها وغلاء المعيشة.

واتهم دياب، السبت، معارضيه بتعميق أزمة العملة والتحريض على الاضطرابات، معلنا عن إحباط "محاولة انقلاب" ضد حكومته.

وقال دياب في كلمة إن المعارضين السياسيين يسعون لتقويض جهود الحكومة للتحقيق في قضايا الفساد، وإنهم أثاروا الاضطرابات الأخيرة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار الأمريكي

رغم نظام التسعير الجديد... الليرة اللبنانية تواصل التراجع

رئيس الوزراء اللبناني الأسبق: القرارات الحكومية مسئولة عن تراجع الليرة

وسط انهيار الاقتصاد.. اندلاع موجة جديدة من المظاهرات في لبنان

رئيس الوزراء اللبناني: الحكومة تحظى بثقة شعبية ولكن تتعرض لحملة ممنهجة

حسان دياب: لبنان غير مفلس ولكن في تعثر مالي

ترشيحاتنا

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

تركهما في سيارة ونام 5 ساعات .. إهمال أب يودي بحياة طفليه

الجنيه يهزم الدولار.. أسعار العملات أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 15-6-2020

الاستهتار وقلة الوعي.. خبير مناعة يكشف أسباب خطيرة لزيادة أعداد وفيات كورونا فى مصر

فيديو السكر مغرض وشائعة.. التموين: كل أجهزة الدولة الرقابية تتابع السلع التي تصرف للمواطن

بعد أنباء مفاوضات بيراميدز.. قلق فى المقاصة من رحيل إيهاب جلال

AdvertisementS

حلل داخل سيارتك.. رئيس الوزراء يشهد تشغيل وحدة Drive Through للكشف عن كورونا

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 15-6-2020

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

لاستيعاب أعداد أكبر من مصابي كورونا.. مدبولي يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية في القاهرة الكبرى

بعد إصابتهما بكورونا..وفاة رئيس النيابة الإدارية بطنطا ووالده

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

طعن مراته بالسكينة وولع فى الشقة وهرب.. أهالي الظاهر: حنان كانت حامل في الشهر الرابع وجوزها خلص عليها وعلى الجنين.. ووالد الضحية يطالب بإعدامه .. صور

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

بكاش مايوه .. شاهد أول ظهور لـ زوجة محمد الشرنوبى بعد عقد قرانهما

شديد الحرارة والعظمى 39 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

تخفيض جديد علي أسعار هيونداي hundai في مصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس mercedes تطرح سيارة كهربائية جديدة .. صور

تركهما في سيارة ونام 5 ساعات .. إهمال أب يودي بحياة طفليه

في عيد ميلاد محمد صلاح .. صور لـ فخر العرب مع نجوم هوليوود أثارت ضجة