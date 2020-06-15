اصطدام طائرتين في مطار بولفوكو بمدينة سان بطرسبورج الروسية ..فيديو

وأوضح تقرير الفضائية الروسية أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات وواصل المطار عمله المعتاد، دون أي تأجيل للرحلات.

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ونوه التقرير بأنه تم من قبل اصطدام طائرتان على مدرج الإقلاع في مطار شيريميتيفو في ضواحي العاصمة الروسية موسكو وتم إجلاء ركابهما، حسب مصدر في خدمات الطيران.





ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر قوله: "اصطدم جناحا طائرتين في شيريميتيفو على المدرج، ويتم الآن إجلاء الركاب، وفحص الطائرتين"، مشيرا إلى أنه لم يصب أحد في الحادث.





كما أوضح المصدر، أن إحدى الطائرتين التابعتين للخطوط الجوية Royal Flight و Aeroflot كانت فارغة، والثانية تستعد لرحلة إلى العاصمة الصينية بكين ومحملة بالركاب.