AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القاهرة يكرم المستشار العسكري السابق للمحافظة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:45 م
محافظ القاهرة يكرم
محافظ القاهرة يكرم المستشار العسكري السابق للمحافظة
Advertisements
عبد العزيز جمال
شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ظهر اليوم بديوان عام محافظة القاهرة، حفل تكريم العميد وليد مقرب المستشار العسكري السابق لمحافظة القاهرة .

جاء ذلك بمناسبة إحالته للتقاعد على رتبة عميد بالمعاش .

وأكد محافظ القاهرة أن العميد وليد مقرب ترك بصمة كبيرة في مكانه خلال فترة عمله في المحافظة .

وأوضح أنه لم يشهد منه إلا كل التفاني في العمل والإخلاص والخلق الرفيع شأنه شأن كل أبناء القوات المسلحة.

وتمنى محافظ القاهرة خلال الحفل للعقيد أحمد بكرى الحسين المستشار العسكري الجديد لمحافظة القاهرة التوفيق في مهمته الجديدة مؤكدًا على استمرار التعاون المثمر بينهم .
محافظ القاهرة يكرم المستشار العسكري السابق للمحافظة
محافظ القاهرة يكرم المستشار العسكري السابق للمحافظة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الداخلية يكرم العميد كمال الضبع مدير العمليات وشئون الخدمة بسوهاج

سكرتير عام مساعد القليوبية الجديد.. السيرة الذاتية للواء هشام خشبة

لتفانيهم فى العمل .. محافظ قنا يكرم رئيس قرية القناوية و3 عمال نظافة

ترشيحاتنا

حسن الخاتمة.. شاهد تلاوة أقدم محفظ قرآن في الأقصر قبل لحظات من وفاته بكورونا

أواخر يوليو البداية.. شوبير يكشف تفاصيل قرارات مهمة بشأن عودة الدوري الممتاز والمسابقات

خبراء يحذرون من تفشي وباء عالمي جديد بسبب تجارة عظام الأسود.. ما القصة ؟

الممثل الهندي إسكندر خير يعلق على انتحار سوشانت راجبوت.. التفاصيل

عبد العال ينتقد تصريحات الجامعة العربية بشأن الوجود التركى فى ليبيا

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 علامات.. أعراض نقص فيتامين C

المتاجر البريطانية تعيد فتح أبوابها بعد إغلاق دام 3 أشهر.. شاهد ردود أفعال المتسوقين

بالشعر المبلل.. مي عمر تتألق بإطلالة جريئة