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توك شو

شيريهان أبو الحسن: مراية الحب عامية ومفيش حد بيتغير بعد الجواز.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:02 م
شريهان أبو الحسن
شريهان أبو الحسن
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نورهان رأفت
قالت الإعلامية شريهان أبو الحسن ، إن السبب وراء اختيار شريك الحياة الخاطئ، هو كما يقال إن "مراية الحب العامية" ، والمحب لا يرى العيوب في الطرف الآخر.

وأكدت شريهان أبو الحسن خلال برنامج "راجل و2 ستات" المذاع على فضائية "ONE" أن السمات الشخصية لا تتغير بعد الزواج، والطباع تظهر منذ فترة الخطوبة.

كان الفنان سامح حسين نشر فيديو تشويقى لحلقته فى برنامج كلام ستات التي يظهر فيها اليوم من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وجاءت أبرز تعليقات متابعيه على الفيديو كالتالى : وحشتنا يا نجم ، هنستنى الحلقة ، راجل واتنين ستات".
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