بفستان أحمر.. ديميت اوزديمير تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على انستجرام

شاركت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت ديميت اوزديمير بإطلالة صيفية ناعمة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم.
ورفعت ديميت اوزديمير شعرها إلى الأعلى بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأكملت ديميت اوزديمير الإطلالة بماكياج ناعم؛ حيث اكتفت فيه بوضع أحمر شفاه باللون الأحمر، مع وضع الماسكرا لتبرز من جمال عينيها.
ولم تتكلف ديميت اوزديمير في إرتداء الاكسسورات؛ حيث ارتدت قرطين ناعمين بالشكل الدائري باللون الذهبي وخاتم باللون الفضي، لتكتمل بذلك إطلالتها.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..