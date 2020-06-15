AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ بجامعة كوية: صراع الكرد مع تركيا وجودي وليس سياسيا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:23 م
اردوغان
اردوغان
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور سربست نبي، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كوية بكردستان العراق، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يصدر ويفتعل الحروب في المنطقة وفقًا لأجندته السياسية، مستدلًا على ذلك بما يحدث في سوريا والعراق وليبيا.

وأضاف "نبي"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن أردوغان يتلاعب بالرأي العام التركي، وحينما يتعرض لمأزق يقوم بالتلاعب بقضية أخرى، ويختلق بطولات وهمية لخداع الرأي العام.

وأكد أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كوية بكردستان العراق، أن أردوغان يسعى لتعويض شعوره بالفشل أمام الرأي العام التركي بإطلاق عملية "مخلب النسر" لضرب أهداف كردية في العراق؛ للتأكيد على انه يعيش تحدي وجودي، فهو يتخذ من الإرهاب ذريعة، كما أنه يريد أن يقوم بعمل استعراضي لفرض سيطرته على الحكومة العراقية الجديدة. 

وأكد، أن صراع الكرد مع تركيا وجودي وليس سياسي، منوهًا بأن أردوغان يخشى من وجود وئام كردي يؤدي لضعف وتفتت الدولة التركية، موضحًا أن هناك أكثر من 20 مليون شخص يتحدث الكردية في تركيا، وعدد الكرد في إسطنبول وحدها أكثر من 3 مليون، وهذا سبب وقوف أردوغان امام الكرد في أي مكان حتى لو على سطح المريخ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متخصص بـ الشأن التركي: أردوغان أسوأ قائد سياسي في العالم

أحمد شيخو يكتب: العرب_الكرد.. وأردوغان

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تصدم المواطنين بشأن انتقال عدوى كورونا من المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض.. فيديو

انفراد .. مصادر : استئناف الدوري الممتاز 20 يوليو وعودة الأندية للتدريبات

بمشاركة 40 شخصا.. الأمن يضبط شخصا أقام ماراثون بـ الإسكندرية

أواخر يوليو البداية.. شوبير يكشف تفاصيل قرارات مهمة بشأن عودة الدوري الممتاز والمسابقات

مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد توفير لقاح لفيروس كورونا ..فيديو

أحمد موسى عن بيان الصحة اليوم: الأعداد هتزيد الفترة المقبلة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك كلب .. الكمامة تشكل خطرًا على صحة الجهاز التنفسي

جوزائي صميم .. كيف جسد محمد صلاح مواليد هذا البرج؟

بـ شبيكة من الظهر.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة