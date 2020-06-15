أستاذ بجامعة كوية: صراع الكرد مع تركيا وجودي وليس سياسيا

قال الدكتور سربست نبي، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كوية بكردستان العراق، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يصدر ويفتعل الحروب في المنطقة وفقًا لأجندته السياسية، مستدلًا على ذلك بما يحدث في سوريا والعراق وليبيا.





وأضاف "نبي"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن أردوغان يتلاعب بالرأي العام التركي، وحينما يتعرض لمأزق يقوم بالتلاعب بقضية أخرى، ويختلق بطولات وهمية لخداع الرأي العام.





وأكد أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كوية بكردستان العراق، أن أردوغان يسعى لتعويض شعوره بالفشل أمام الرأي العام التركي بإطلاق عملية "مخلب النسر" لضرب أهداف كردية في العراق؛ للتأكيد على انه يعيش تحدي وجودي، فهو يتخذ من الإرهاب ذريعة، كما أنه يريد أن يقوم بعمل استعراضي لفرض سيطرته على الحكومة العراقية الجديدة.





وأكد، أن صراع الكرد مع تركيا وجودي وليس سياسي، منوهًا بأن أردوغان يخشى من وجود وئام كردي يؤدي لضعف وتفتت الدولة التركية، موضحًا أن هناك أكثر من 20 مليون شخص يتحدث الكردية في تركيا، وعدد الكرد في إسطنبول وحدها أكثر من 3 مليون، وهذا سبب وقوف أردوغان امام الكرد في أي مكان حتى لو على سطح المريخ.