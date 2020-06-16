سكان شارع ياسين عبد الغفار بكفر الشيخ يناشدون المسئولين لتوفير صناديق للقمامة

استغاث المواطن أحمد سمير، من سكان منطقة تقسيم القضاة شارع ياسين عبد الغفار بمحافظة كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم توافر صناديق للقمامة.





ويقول فى رسالته: بسبب عدم انتظام إزالة هذه القمامة بشكل مستمر، مما يؤدى الى تراكمها وظهور بعض الحشرات فى المنطقة.





مناشدا المسئولين سرعة حل المشكلة رأفة بصحة الأهالى فى ظل انتشار فيروس كورونا.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



