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خبير قانوني: مبدأ السيادة الإثيوبي على نهر النيل لا سند له في القانون الدولي.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:03 ص
مساعد عبد العاطي
مساعد عبد العاطي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مساعد عبد العاطي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن الموقف الإثيوبي لا يوجد له سند في القانون الدولي يؤيده، حيث أن إثيوبيا تزعم مبدأ السيادة الاقليمية علي الانهار الدولية، وهذا المبدأ ليس له تواجد في القانون الدولي .

وأضاف مساعد عبد العاطي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، ان اثيوبيا تنظر الى النهر من زاوية  علي انه جزء من السيادة، كما ان القانون الدولي ينظر إلى النهر الدولي علي أنه ملكية مشتركة.

وأوضح مساعد عبد العاطي ، أن القانون الدولي يعطي للدول الحق في إقامة السدود ولكن عن طريق ضوابط قانونية وفنية محددة .

وأشار الى أن ملف سد النهضة مليء بالحجج القانونية التي تقوي وتعطي المكانة القانونية للمفاوض المصري .

وشدد على أن مصر يجب ان تتقدم الى مجلس الامن القومي بشكوى دولية، وبشكوى قانونية مباشرة.
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