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رياضة

إبراهيم سعيد: محمد صلاح استفاد من عدم اللعب في الأهلي أو الزمالك..فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:27 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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حسن العمدة
أكد ابراهيم سعيد مُحلل فريق "البريمو" أن محمد صلاح استفاد كثيرا بسبب عدم لعبه للأهلي والزمالك في بداية ظهوره بالدوري المصري.

وأشار خلال استضافته على قناة "Ten" مع الإعلامي "محمد فاروق" إلى أنه من الصعب أن يفكر محمد صلاح في العودة يوما ما للعب لقطبي الكرة المصرية لأنه استطاع أن يحفر اسمه بين كبار اللاعبين على مستوى العالم واستطاع أن يجمع حب جميع جماهير مصر بالكامل .


وتابع أن في حال لعب صلاح  لاحد فريقي الاهلي والزمالك كان سيفقد جزءا  كبيرا من حب وتدعيم الجمهور المصري .

واحتفل الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزى، امس الإثنين، بعيد ميلاده الـ28، حيث ولد يوم 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

وعادت فرق البريميرليج للتدريبات تمهيدا لاستئناف الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو المقبل، بعد تجميدها لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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