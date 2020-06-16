إبراهيم سعيد: محمد صلاح استفاد من عدم اللعب في الأهلي أو الزمالك..فيديو

أكد ابراهيم سعيد مُحلل فريق "البريمو" أن محمد صلاح استفاد كثيرا بسبب عدم لعبه للأهلي والزمالك في بداية ظهوره بالدوري المصري.
وأشار خلال استضافته على قناة "Ten" مع الإعلامي "محمد فاروق" إلى أنه من الصعب أن يفكر محمد صلاح في العودة يوما ما للعب لقطبي الكرة المصرية لأنه استطاع أن يحفر اسمه بين كبار اللاعبين على مستوى العالم واستطاع أن يجمع حب جميع جماهير مصر بالكامل .
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وتابع أن في حال لعب صلاح لاحد فريقي الاهلي والزمالك كان سيفقد جزءا كبيرا من حب وتدعيم الجمهور المصري .