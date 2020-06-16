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ليلى أحمد زاهر: دور والدي في مسلسل البرنس أبهرني.. وكنت أخشى الوقوف أمام ياسر جلال.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:15 ص
الفنانة ليلى أحمد
الفنانة ليلى أحمد زاهر
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محمود محسن
قالت الفنانة ليلى أحمد زاهر ، إن دورها في مسلسل الفتوة في شخصية " نورا " ابنة حسن الجبالي كان رائعا، مضيفة " ردود الافعال خضتني، مكنتش متخيلة ان ردود الافعال هتوصل كده، ولحد دلوقتي ما فيش رد فعل وحش .. مش طبيعي أن يكون هناك إجماع لكن حصل في دور " نورا " وده خضني ".

وأضافت "زاهر" خلال مداخلة ببرنامج القاهرة الآن عبر فضائية الحدث العربية ، أن اصعب مواقف واجهتها في تصوير مشاهد الفتوة إنها إختفيت لست سنوات من أمام الكاميرات ثم عادت فجأة بدور كبير ومهم وهذا او تحد واجهني لانه دور بنت البطل .

وتابعت قائلة :"كنت خايفة بصراحة وكان عندي رهبة اقف قدام ياسر جلال لكن الحمد لله باب ساعدني وإداني نصايح وتحسن الأمر وزالت الرهبة " .

وكشفت عن أسباب اختفائها من الساحة الفنية منذ ان كانت صغيرة في فيلم " عمر وسلمى " وهو أخر مشاركة لها بعد كابتن " هيما " إلى والدها؛ لأنه رأى ضرورة اختفائها لفترة حتى لايمل الجمهور منى ، معلقة : " بابا قالي لازم الناس تفصل بين الطفلة الصغيرة والفنانة لما تكبر ومحتاجة فترة فعشان كده اختفيت " .

وأضافت أنها لم تقتنع بوجهة نظر والدها حول الامر وظل قلبها عالقًا بالعودة للفن حتى أتصل الفنان ياسر جلال والدها وأخبره برغبته أن تشارك معه في مسلسل الفتوة ولم يخبرني ياسر جلال إلا بعد موافقة والدي .

وعن دور والدها في البرنس قالت " مبهورة بيه مش مصدقة ان بابا كره كل الناس فيه وإحنا كمان كرهناه .. لدرجة الناس اخدت الموضوع جد ".
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