انخفاض الدينار الكويتي 77 قرشا.. أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

ننشر أسعار الصرف لسلة العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.20 جنيه للشراء و 4.32جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.
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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.20 جنيه للشراء و 4.32جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.
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وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.90 جنيه للشراء بانخفاض 77 قرشا مقارنة بتعاملات بداية الأسبوع الجارى، و 52.72 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.62 جنيه للشراء 42.99 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.40 جنيه للشراء و22.84 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش مقارنة بسعر البيع فى مطلع الأسبوع الحالى.
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.62 جنيه للشراء 42.99 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.40 جنيه للشراء و22.84 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش مقارنة بسعر البيع فى مطلع الأسبوع الحالى.