انخفاض الدينار الكويتي 77 قرشا.. أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

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وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.90 جنيه للشراء بانخفاض 77 قرشا مقارنة بتعاملات بداية الأسبوع الجارى، و 52.72 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.62 جنيه للشراء 42.99 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.40 جنيه للشراء و22.84 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش مقارنة بسعر البيع فى مطلع الأسبوع الحالى.

