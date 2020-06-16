بسبب كورونا.. شكوى من انتشار الباعة الجائلين في محيط مترو دار السلام

أرسل القارئ أحمد محمد، المقيم بمنطقة دار السلام، شكوى لخدمة الشكاوى بموقع "صدى البلد"، من انتشار الباعة الجائلين بكوبرى المشاة.





وقال المواطن أحمد محمد إنه يواجه صعوبة كبيرة عند الخروج من محطة المترو للذهاب إلى البيت بسبب تواجد الباعة الجائلين والذين يعرقلون سير المارة.









وأضاف أنه يخشى على أولاده من الذهاب من هذا الطريق أيا كان السبب، لأنه بؤرة لتفشي فيروس كورونا لعدم الالتزام بالتباعد والقرارات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة.





وناشد المسئولي التدخل ونقل الباعة الجائلين إلى سوق للحفاظ على سلامتهم.









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