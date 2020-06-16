سنقوم بتوصيلك إلى أحلامك.. الحضري يشجع من يمتلكون المهارات للتسجيل بمنصة اللاعبين الأفارقة

نشر عصام الحضرى ، لاعب منتخب مصر سابقًا، صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". ودعا الحضري أصحاب المهارات للتسجيل على منصة اللاعبين الأفارقة من خلال الرابط الخاص بها.





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يذكر أن عصام الحضرى أعلن عن انضمامه إلى منصة اللاعبين الأفارقة .

وعلق عصام الحضرى قائلًا: "أرحب بكم جميعًا في منصة اللاعبين الأفارقة ، حيث التقاء اللاعبين والأندية والوكلاء. الحل الامثل لجميع المواهب الأفريقية التي ترغب في لعب كرة القدم في الخارج. قم بالتسجيل من خلال الموقع وتابع صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم"





يذكر أن النشاط الكروي في مصر متوقف حاليًا بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.





ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.