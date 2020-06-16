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محافظات

غزل المحلة يدعم بـ3 آلاف كمامة و900 فوطة و100 كيلو قطن لعلاج مصابي كورونا بالحميات

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:14 م
كمامة
كمامة
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أحمد على

أصدر المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة اليوم توجيهاته العاجلة إلي مساعديه بالضرورة الدعم بكميات من المستلزمات والماسكات الطبية تحوي 3000 كمامة و900 فوطة و360 قماش تكفين و100 كيلو قطن طبي لعلاجي مرضي ومصابي "كورونا" بمستشفي الحميات العام .

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كما شدد رئيس مجلس إدارة الشركة بأهمية رفع حالة التأهب واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية لتأمين العاملين داخل أقسام ومصانع الشركة لتأمين أرواحهم وحياتهم من أخطار الإصابة بعدوي "كورونا المستجد "

وأشاد الدكتور محمد عبده مدير المستشفي الحميات بدور قيادات  مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج "غزل المحلة " من خلال منح ياسر فهمي مندوب الشركة شهادة تقدير لجهودهم فى الدعم القطاع الطبي والعلاجي بأقسام العزل ودعم مرضي ومصابي "كورونا" .

ويذكر أن الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية شدد فى تعليماته على استمرار حملات التطهير والتعقيم على مستوي كافة المناطق السكنية والوحدات المحلية القروية لوقايه من ذويهم من أخطار الإصابة بعدوي "كوفيد 19 " .

كما شدد وكيل الصحة على إلغاء كافة الاجازات ورفع الحالة الطواريء من خلال تنفيذ قرارا وزارة الصحة بتحويلها إلي أقسام العزل الصحي لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بعدوي كورونا لمدة أسبوعين على الأكثر وتماثلهم للشفاء .

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