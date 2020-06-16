AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لأداء امتحانات نهاية العام.. المدن الجامعية بجامعة العريش تستعد لاستقبال طلاب الفرق النهائية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:42 م
جامعة العريش
جامعة العريش
Advertisements
احمد صالح
استعدت المدن الجامعية بجامعة العريش بـ شمال سيناء لاستقبال طلاب الفرق النهائية بالكليات التابعة للجامعة استعدادا لاداء امتحانات نهاية العام مع بداية أول شهر يوليو المقبل.


وقال الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش إنه تم تخصيص عدد من الأجنحة لإقامة الطلاب واخري للطالبات المغتربات حسب اعدادهم، وذلك طوال فترة أداء الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.


وأكد رئيس الجامعة، انه سيتم تنفيذ خطة تطهير وتعقيم الغرف التي سيقيم فيها الطلاب علاوة علي تطهير وتعقيم المدرجات التي ستجري فيها الامتحانات وكذلك المعامل بالنسبة للكليات العملية، كما لن يسمح لأي طالب او عضو مراقبة بدخول لجنة الامتحان إلا بعد ارتداء الكمامة.


وأشار الي ان معظم الطلاب بالكليات من المقيمين بمدينة العريش لذا فقد تم تجهيز باقي المباني الأخري كغرف للعزل اذا دعت الضرورة لذلك .


كما أعدت ادارة الجامعة مقترحا بعدد الوجبات التي يمكن توفيرها من خلال المدن الجامعية ، والأسرة المتاحة لاستخدامها في العزل الصحي ، وتوفير النواقص منها لتجهيز الكميات اللازمة للاستخدام عند الحاجة لذلك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلبة جامعة العريش: إعداد أبحاث علمية خطوة للتدريب العملي لطلبة الدراسات العليا

كواشف حرارية وتقليل عدد الطلاب باللجان.. الجامعات تستعد لامتحانات الفرق النهائية في ظل الكورونا

رسميا .. جامعة عين شمس تعلن آليات امتحانات الفرق النهائية

عميد تربية عين شمس يوضح الإجراءات الاحترازية لامتحانات طلاب الفرق النهائية...كلية البنات تضع خطة لاستقبال الفرق النهائية

لمواجهة كورونا .. كلية البنات عين شمس تضع خطة لإجراء امتحانات الفرق النهائية

طلاب الفرق النهائية يطالبون بإلغاء الامتحانات.. الوضع يزداد خطورة.. أستاذ يرد: الإلغاء غير قانوني.. والاستبدال يضر بسمعة التعليم في مصر

ترشيحاتنا

شوبير: قرار عودة الدوري انتصار للكرة والرافضون يبحثون عن مصالحهم الشخصية

ننشر تنسيق الشهادة الإعدادية في المحافظات

هبة السيسي تشارك جمهورها بصورة من إجازتها الصيفية

الزمالك مش هيلعب.. 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط الرياضي

بملابس رياضية جريئة.. نسرين طافش تستعرض قوامها الرشيق على إنستجرام

لا تمنع العدوى أو تقتل الفيروس.. خبير أوبئة لـ صدى البلد: بوابات التعقيم تهدد مرضى الجهاز التنفسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء الحجر.. نصائح لاستخدام جهاز قياس الضغط في المنزل

بالذهبي اللامع .. عبير صبري تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة

في 12 خطوة.. نصائح لاستخدام جهاز قياس السكر في المنزل