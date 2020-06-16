لأداء امتحانات نهاية العام.. المدن الجامعية بجامعة العريش تستعد لاستقبال طلاب الفرق النهائية



وقال الدكتور حبش النادي رئيس وقال الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش إنه تم تخصيص عدد من الأجنحة لإقامة الطلاب واخري للطالبات المغتربات حسب اعدادهم، وذلك طوال فترة أداء الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.





وأكد رئيس الجامعة، انه سيتم تنفيذ خطة تطهير وتعقيم الغرف التي سيقيم فيها الطلاب علاوة علي تطهير وتعقيم المدرجات التي ستجري فيها الامتحانات وكذلك المعامل بالنسبة للكليات العملية، كما لن يسمح لأي طالب او عضو مراقبة بدخول لجنة الامتحان إلا بعد ارتداء الكمامة.





وأشار الي ان معظم الطلاب بالكليات من المقيمين بمدينة العريش لذا فقد تم تجهيز باقي المباني الأخري كغرف للعزل اذا دعت الضرورة لذلك .





كما أعدت ادارة الجامعة مقترحا بعدد الوجبات التي يمكن توفيرها من خلال المدن الجامعية ، والأسرة المتاحة لاستخدامها في العزل الصحي ، وتوفير النواقص منها لتجهيز الكميات اللازمة للاستخدام عند الحاجة لذلك.



