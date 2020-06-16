في يوم الطفل الأفريقي.. القومي للطفولة: مصر ملتزمة بدعم قضايا المجلس في القارة

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، في يوم "الطفل الأفريقي" والذي يوافق 16 يونيو من كل عام، على التزام مصر الكامل بدعم قضايا الطفولة في القارة الأفريقية قائلة " نحن قارة واحدة وحلمنا واحد هو حماية أطفالنا"، مشيرة إلي أن الأطفال هم جوهر التنمية وأساسها، لافتة إلي ان المجلس يسعي جاهدا لتطوير كافة الخدمات لدعم الأطفال بكل جد وعزم لإنهاء كافة الممارسات الضارة التي تلحق بهم.









كما أكدت" السنباطي" على دعم وتعزيز القوانين والتشريعات، مشيرة إلى أن مصر دائما كانت في صدارة الدول التي صدقت على كافة المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بهذا الشأن، فكانت من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، مؤكدة على الالتزام بإنفاذ نصوص تلك المواثيق.









وقالت" السنباطي" ان مصر تمتلك بنية تشريعية قوية تتسق مع كافة الموثيق الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى نظام حماية وطني على مستوى الجمهورية لدعم الأطفال المعرضين للخطر يعمل على تقديم كافة سبل الحماية ورفع الضرر وعلى اتصال دائم بخط نجدة الطفل 16000.





وأشارت السنباطي إلى أن تضافر الجهود وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة سيؤتي بثمار أفضل من أجل التنمية مؤكد أن مصر اتخذت خطوات جادة وملموسة نحو حماية الاطفال وانهاء العنف ضدهم، ويأتي ذلك في إطار صميم عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة حيث يسعى المجلس بصفته الجهة العليا المسئولة عن الطفولة في مصر إلى تعزيز السياسات والاستراتيجيات، حيث تم الخروج بالإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2030 بالإضافة إلى الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد الاطفال، وسلسلة السياسات من أجل التغيير.







