AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في خطوتين .. طريقة تحضير جبنة قريش بالنعناع

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:28 م
طريقة تحضير جبنة
طريقة تحضير جبنة قريش بالنعناع
Advertisements
اسماء محمد
تأتى الجبنة القريش فى مقدمة الأكلات الصحية التى ينصح بها الأطباء دائما حيث  تحتوى على قدر عالى من البروتين والكالسيوم اللازم لبناء العظام ومجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة.

نقدم لكم طريقة تحضير جبنة قريش بالنعناع بمذاق مختلف من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير جبنة قريش بالنعناع
جبنة قريش 
لبن زبادي 
ملعقة كبيرة زبدة 
زعتر جاف 
نعناع جاف

طريقة تحضير جبنة قريش بالنعناع:
-تجهز كل المكونات وتوضع في الخلاط او الكبة وتخفق جيدا على ان يكون النعناع والزعتر بكميات قليلة.

-توضع الجبنة فى وعاء زجاجى محكم الغلق وتحفظ فى الارفف العلوية فى الثلاجة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سحورك عندنا.. فتوش وبيض أومليت وزبادي

طريقة عمل جلاش بالجبنة البيضا

على طريقة الشيف غادة جميل .. خطوات عمل ميني بيتزا

طريقة عمل لازانيا الخضار ..فيديو

طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل

ترشيحاتنا

وزير التعليم ينفي صدور قرار بصرف تعويضات مالية لأسر طلاب الثانوية العامة المتوفين بكورونا

متهربوش.. وائل جمعة يفتح النار على الأندية الرافضة لعودة الدوري الممتاز

بقوة 4 ريختر.. هزة أرضية تضرب الغردقة دون خسائر

حول سد النهضة وليبيا وكورونا ..الأعلى للإعلام يحذر من تناول أخبار غير رسمية

4 تصريحات مهمة من فرج عامر.. رأيه في عودة الدوري وبيع حسام حسن أبرزها

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

AdvertisementS

وزير التعليم ينفي صدور قرار بصرف تعويضات مالية لأسر طلاب الثانوية العامة المتوفين بكورونا

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بحضور الخطيب لحسم مصير الدوري

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

بريطانيا تتوصل إلى أول دواء يوقف الوفاة من فيروس كورونا

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

على غير العادة.. انخفاض أسعار اللحوم والدواجن رغم اقتراب عيد الأضحى

مدير المستشفي الميداني: نستقبل مصابي فيروس كورونا خلال 72 ساعة

فى وقت الشدة فقط تعرف من هم الحثالة.. على معلول يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

ينقذ ثلث المصابين.. ما هو علاج ديكساميثازون القادر على مواجهة كورونا؟

القومي لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق فى تعذيب العمال المصريين بليبيا

ماجد سامي يتهم النادي الأهلي بالحصول على لقب نادي القرن بالمحسوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء الحجر.. نصائح لاستخدام جهاز قياس الضغط في المنزل

بالذهبي اللامع .. عبير صبري تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة

في 12 خطوة.. نصائح لاستخدام جهاز قياس السكر في المنزل