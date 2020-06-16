في خطوتين .. طريقة تحضير جبنة قريش بالنعناع

تأتى الجبنة القريش فى مقدمة الأكلات الصحية التى ينصح بها الأطباء دائما حيث تحتوى على قدر عالى من البروتين والكالسيوم اللازم لبناء العظام ومجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة.





نقدم لكم طريقة تحضير جبنة قريش بالنعناع بمذاق مختلف من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.





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مقادير جبنة قريش بالنعناع

جبنة قريش

لبن زبادي

ملعقة كبيرة زبدة

زعتر جاف

نعناع جاف





طريقة تحضير جبنة قريش بالنعناع:

-تجهز كل المكونات وتوضع في الخلاط او الكبة وتخفق جيدا على ان يكون النعناع والزعتر بكميات قليلة.





-توضع الجبنة فى وعاء زجاجى محكم الغلق وتحفظ فى الارفف العلوية فى الثلاجة .



