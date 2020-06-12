بأسهل الخطوات.. طريقة عمل بيتزا الدجاج المفروم

تعد البيتزا من أكثر الأكلات التى يعشقها جميع أفراد الأسرة وتحب بعض النساء إعدادها بالمنزل لتضمن وجبة صحية لعائلتها لكن فى كثير من الاحيان لاتكن بنفس مذاق البيتزا الجاهزة.





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نقدم لك طريقة عمل بيتزا الدجاج المفروم بدون عجينة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير بيتزا الدجاج المفروم

دجاج

لبن

بيض

جبنة موتزاريلا

بصل ثوم

مشروم

جبنة شيدر

عيش توست

زيتون أسود

فلفل ألوان

أعشاب

كاتشب

زيت عباد الشمس

ملح فلفل أسود

طريقة عمل بيتزا الدجاج المفروم

- ادهنى صينية الفرن بالزيت وضعى فيها التوست المقطع دوائر قطعي التوست دوائر ثم ادهنيه بالزيت

- خذى المتبقي من التوست وقطعى القليل منه وضعيه على اللبن والاعشاب والفلفل والملح

- افرمي البصل والثوم ثم ضيفي بيضة ثم خليط التوست وافرمى ثم أضيفي الدجاج مع الاستمرار في الفرم.

- احضرى كيس بلاستيك مدهون بالزيت وافردي خليط الدجاج عليه ثم انقليه على التوست ثم ضيفي الكاتشب والفلفل الالوان.

- اضيفي الزيتون والاعشاب والمشروم ثم ضيفي الجبنة الشيدر والموتزاريلا وادخليها الفرن .



