AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل بيتزا الدجاج المفروم

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:30 م
بأسهل الخطوات.. طريقة
بأسهل الخطوات.. طريقة عمل بيتزا الدجاج المفروم
Advertisements
اسماء محمد
تعد البيتزا من أكثر الأكلات التى يعشقها جميع أفراد الأسرة وتحب بعض النساء إعدادها بالمنزل لتضمن وجبة صحية لعائلتها لكن فى كثير من الاحيان لاتكن بنفس مذاق البيتزا الجاهزة.

إقرأ أيضا ... طريقة تحضير البيتزا بالتوست
نقدم لك طريقة عمل بيتزا الدجاج المفروم بدون عجينة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير بيتزا الدجاج المفروم
دجاج 
 لبن
بيض
 جبنة موتزاريلا 
 بصل ثوم 
مشروم 
جبنة شيدر 
عيش توست
زيتون أسود 
فلفل ألوان
أعشاب 
كاتشب 
زيت عباد الشمس 
ملح فلفل أسود 
طريقة عمل بيتزا الدجاج المفروم
- ادهنى صينية الفرن بالزيت وضعى فيها التوست المقطع دوائر قطعي التوست دوائر ثم ادهنيه بالزيت
- خذى المتبقي من التوست وقطعى القليل منه وضعيه على اللبن والاعشاب والفلفل والملح 
- افرمي البصل والثوم ثم ضيفي بيضة ثم خليط التوست وافرمى ثم أضيفي الدجاج مع الاستمرار في الفرم.
- احضرى كيس بلاستيك مدهون بالزيت وافردي خليط الدجاج عليه ثم انقليه على التوست ثم ضيفي الكاتشب والفلفل الالوان.
- اضيفي الزيتون والاعشاب والمشروم ثم ضيفي الجبنة الشيدر والموتزاريلا وادخليها الفرن .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنتعشى إيه النهاردة.. طريقة عمل البيتزا بالتوست

عزومتك عندنا .. صينية دجاج مشوي مع مكرونة بالبشاميل وكشك بالدجاج والحلو قطايف التيراميسو

طريقة عمل بيتزا سي فود للشيف أميرة شنب .. فيديو

طريقة عمل بيتزا التونة.. فيديو

بأقل تكلفة .. طريقة عمل بيتزا الطاسة في دقائق

ترشيحاتنا

بعد إصابة ابنته بكورونا.. خالد الغندور يعلن الابتعاد عن السوشيال ميديا الفترة القادمة

الإسماعيلي يستفسر وديا من الأهلي عن موقف ناصر ماهر

هل ضعف كورونا وأصبح أقل شراسة.. الصحة العالمية تحسم الجدل

تواصل استقبال الحالات.. الحكومة تنفي انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي كورونا

للمرة الثانية فى القليوبية.. أهالى متوفى بفيروس كورونا يعتدون على طبيب بمستشفى القناطر الخيرية

بعد اتصال مع الكحلاوي.. التضامن تتدخل لـ إنقاذ المسنين بالباقيات الصالحات من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كليب كورونا فيروس.. أغرب ما ارتدى محمد رمضان في فيديوهات الأغانى

بقميص ممزق.. نادية الجندى تتألق بإطلالة شبابية

أصعب حالة مرت على الجراحين.. تفاصيل عملية زرع الرئة لمريضة كورونا في أمريكا