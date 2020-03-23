سناكس لذيذة.. طريقة عمل البيتزا السريعة بالعيش البلدي

تريدين تحضير طريقة سريعة ومبتكرة لعمل البيتزا، فقد قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك طريقة عمل البيتزا السريعة بالعيش البلدي، وهي طريقة مبتكرة حيث يمكن تقديمها كسناكس لذيذ لأطفالك في وجبة العشاء، أو حتى بين الوجبات.
وقت التحضير: 10 دقائق
وقت الطبخ: 15 دقيقة
تكفي لـ : 6 اشخاص
وتعتبر طريقة عمل البيتزا السريعة بالعيش البلدي من اسهل الطرق التي يمكن إعداد بها البيتزا، بنفس المذاق البيتزا العادية، ولكن بطريقة أسرع، بالإضافة إلى أنها غير مكلفة على الأطفال، وسوف تنال إعجاب أطفالك وعائلتك، وإليكم الوصفة بالتفصيل..
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مقادير البيتزا السريعة :
5 رغيف عيش بلدي ربع كيلو سوسيس حلقات
ربع كيلو بسطرمة قطع
كيلو طماطم حلقات
4 فلفل أحمر حار شرائح
2 فلفل ألوان جوليان
زيتون أسود شرائح
كاتشب
زيت
جبنة شيدر مبشورة
جبنة موتزاريلا 2 ملعقة كبيرة زعتر جاف
طريقة عمل البيتزا السريعة :
1- نقوم بفتح رغيف العيش، ونفصله بحيث يصبح الظهر والوجه كلًا على حدة.
2- ثم نضع طبقة من العيش، وندهنها من الداخل بالزيت، و الكاتشب والزعتر.
3- ثم نضع أي حشوة حسب الرغبة كـ الزيتون الأسود و البسطرمة والجبنة الشيدر والموتزاريلا و السوسيس والفلفل الشرائح.
4- ثم نضع طبقة أخرى من العيش، وندهنها بالزيت، والكاتشب والزعتر ثم نضع الحشوة، ثم نضع طبقة أخرى من العيش، وندهنها هكذا حتى ننتهي من كمية العيش.
5- نغلفها فويل وندخلها فرن ساخن على درجة ٢٠٠ لمدة ربع ساعة.
6- ثم نخرجها من الفرن، ونضع على الوجه الجبن.
7- ثم ندخلها الفرن مرة أخرى، حتى تذوب الجبن وتقدم.
وقت التحضير: 10 دقائق
وقت الطبخ: 15 دقيقة
تكفي لـ : 6 اشخاص
وتعتبر طريقة عمل البيتزا السريعة بالعيش البلدي من اسهل الطرق التي يمكن إعداد بها البيتزا، بنفس المذاق البيتزا العادية، ولكن بطريقة أسرع، بالإضافة إلى أنها غير مكلفة على الأطفال، وسوف تنال إعجاب أطفالك وعائلتك، وإليكم الوصفة بالتفصيل..
اقرأ ايضا:
طريقة عمل البيتزا السريعة
مقادير البيتزا السريعة :
5 رغيف عيش بلدي ربع كيلو سوسيس حلقات
ربع كيلو بسطرمة قطع
كيلو طماطم حلقات
4 فلفل أحمر حار شرائح
2 فلفل ألوان جوليان
زيتون أسود شرائح
كاتشب
زيت
جبنة شيدر مبشورة
جبنة موتزاريلا 2 ملعقة كبيرة زعتر جاف
طريقة عمل البيتزا السريعة :
1- نقوم بفتح رغيف العيش، ونفصله بحيث يصبح الظهر والوجه كلًا على حدة.
2- ثم نضع طبقة من العيش، وندهنها من الداخل بالزيت، و الكاتشب والزعتر.
3- ثم نضع أي حشوة حسب الرغبة كـ الزيتون الأسود و البسطرمة والجبنة الشيدر والموتزاريلا و السوسيس والفلفل الشرائح.
4- ثم نضع طبقة أخرى من العيش، وندهنها بالزيت، والكاتشب والزعتر ثم نضع الحشوة، ثم نضع طبقة أخرى من العيش، وندهنها هكذا حتى ننتهي من كمية العيش.
5- نغلفها فويل وندخلها فرن ساخن على درجة ٢٠٠ لمدة ربع ساعة.
6- ثم نخرجها من الفرن، ونضع على الوجه الجبن.
7- ثم ندخلها الفرن مرة أخرى، حتى تذوب الجبن وتقدم.