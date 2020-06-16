الرياض تتصدر إصابات كورونا في المملكة.. إليك الأسباب والعدد

مازالت المملكة العربية السعودية يوما تلو الآخر منذ الإعلان عن تخفيف الإجراءات الاحترازية تسجل ارتفاعا كبيرا في اعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ، بالإضافة الي اعداد الحالات الحرجة التي تشكل ضغطا كبيرا علي المنظومة الصحية بالمملكة ، ومن ثم ارتفاع في اعداد الوفيات.
العاصمة السعودية الرياض هي واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان لذي كان نصيبها من الإصابات بــ " كوفيد 19 " الأعلى من بين أقرانها من المحافظات والمدن السعودية حيث استحوذت الرياض وحدها منذ تخفيف الإجراءات علي مايقرب من ثُلث الحالات التي يتم الإعلان عنها يوميا ، وهو ما يثير الهلع والفزع في نفوس مسئولي الصحة داخل المملكة الذين ارجعوا تلك الزيادة الي إهمال وتغافل مواطني العاصمة للإجراءات الصحية التي شددت علي ضرورة الالتزام بها من ارتداء للكمامة والتباعد الجسدي والمواظبة علي غسل اليدين بالماء والصابون.
العاصمة السعودية الرياض هي واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان لذي كان نصيبها من الإصابات بــ " كوفيد 19 " الأعلى من بين أقرانها من المحافظات والمدن السعودية حيث استحوذت الرياض وحدها منذ تخفيف الإجراءات علي مايقرب من ثُلث الحالات التي يتم الإعلان عنها يوميا ، وهو ما يثير الهلع والفزع في نفوس مسئولي الصحة داخل المملكة الذين ارجعوا تلك الزيادة الي إهمال وتغافل مواطني العاصمة للإجراءات الصحية التي شددت علي ضرورة الالتزام بها من ارتداء للكمامة والتباعد الجسدي والمواظبة علي غسل اليدين بالماء والصابون.
1629 حالة هو نصيب العاصمة السعودية " الرياض" من إجمالي إصابات كورونا التي ظهرت في المملكة اليوم والتي بلغت 4267 حالة وفق ماأعلنته وزارة الصحة السعودية ، ليصل إجمالي من اصابهم الفيروس داخل البلاد 136315 حالة منذ ظهور كورونا في مارس الماضي وحتي يومنا هذا من بينهم 89540 حالة تعاف، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1052 شخصا، و إجمالي الحالات الحرجة 1910.
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"50 % من الحالات الموجودة في العناية المركزة لديها امراض مزمنة وهي الفئة الاكثر فرصا للتعرض لمضاعفات الفيروس المستجد وأن ثلثي الحالات داخل العناية يحتاجون لـأجهزة تنفس صناعي ، وأن أكثر من 80% من الإصابات داخل العناية تصل اعمارهم الي الثلاثين عاما فيما اكثر" هكذا صرح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي.