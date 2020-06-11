100 ألف وفاة بـ كورونا.. علماء يحذرون من تفشي كوفيد 19 فى أمريكا

نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم، الخميس، تحذيرات العلماء فى أمريكا من حصد 100 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 بحلول عيد العمال في 7 سبتمبر، وذلك مع تجاوز عدد الإصابة بـ كورونا مليوني شخص بالولايات المتحدة.





وقال "كارلوس ديل ريو"، أستاذ الأمراض المعدية بجامعة "إيموري" الأمريكية، إنه فى حال استمرار تسجيل 1500 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوميًا سنصل لـ 200 ألف حالة بحلول شهر سبتمبر.





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وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 112 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا وهو ما يعادل 30 % من إجمالي عدد الوفيات حول العالم والبالغ عددها 413 ألف حالة.





وقال مدير معهد الصحة العالمية بجامعة هارفارد الأمريكية، "أشيش جها" "اعتقد أن معظم الأمريكيين ليسوا مستعدين للإغلاق مرة أخرى، وأنا أفهم ذلك تماما وهذا يعني أن ما بين 800 و1000 أمريكي سيموتون كل يوم وسوف نحصل على 100 ألف حالة وفاة أخرى بحلول سبتمبر".





وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوعين الماضيين، احتجاجات فى 21 ولاية ما أدى لزيادة عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس.