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أخبار العالم

أمريكا تسجل 1082 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:58 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة سجلت 1082 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وزادت إصابات كورونا قليلا في الولايات المتحدة بعد 5 أسابيع من التراجع؛ وذلك بسبب زيادة إجراء الفحوص التي سجلت في الخامس من يونيو مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 545690 في يوم واحد، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.

وتجاوزت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 112 ألفا، لتكون كذلك الأكثر في العالم.

وترجع الزيادات الأخيرة في الإصابات على الأرجح إلى استئناف بعض الأنشطة الاقتصادية والترفيهية مع عودة جميع ولايات البلاد الخمسين للحياة الطبيعية تدريجيا.
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