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أخبار العالم

أمريكا تكسر حاجز الـ 2 مليون إصابة بـ فيروس كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:25 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الخميٍس، بتجاوز العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز المليونين.

زادت إصابات كورونا قليلا في الولايات المتحدة بعد 5 أسابيع من التراجع. ويرجع ذلك في إلى إجراء مزيد من الفحوص، التي سجلت في الخامس من يونيو مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 545690 في يوم واحد، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.

وتجاوزت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 112 ألفا، لتكون كذلك الأكثر في العالم.

وترجع الزيادات الأخيرة في الإصابات على الأرجح إلى استئناف بعض الأنشطة الاقتصادية والترفيهية مع عودة جميع ولايات البلاد الخمسين للحياة الطبيعية تدريجيا.
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