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أشرف الفقي: الفيروس ينتقل عن طريق الهواء وبطريقة سريعة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:57 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور أشرف الفقي، زميل هيئة الدواء الأمريكية السابق واستشاري المناعة، إن الأبحاث توصلت إلى كشف جينوم فيروس كورونا وفى القريب العاجل يتم التوصل إلى لقاح.

وأضاف أشرف الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن الفيروس ينتقل عن طريق الهواء وبطريقة سريعة جدًا.

وأشار أشرف الفقي، إلى أن فيروس كورونا ممكن أن ينتقل بين البشر عبر الهواء فى وسائل النقل، وأن آثار فيروس كورونا تؤدي إلى أخطار كبيرة على أعضاء مختلفة بجسم الإنسان.

وأوضح أشرف الفقي، أن الرذاذ الناتج عن الأشخاص قد يصيب الأشخاص عبر مسافة متر على الأقل.

ولفت أشرف الفقي، إلى أن الأبحاث أثبتت أن الفيروس يبقى على الأسطح الصلبة المختلفة، وأكد أن أى شخص يعانى من أمراض مزمنة عليه أن يتناول أدوية مقوية للمناعة.

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