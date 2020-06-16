لجنة مكافحة كورونا: نتوقع الوصول إلى 2000 إصابة يوميا .. وندخل مرحلة الثبات في أول أسبوعين من يوليو

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه من المتوقع ان نصل لمعدل إصابات يومي 2000 و2500 اصابة في اليوم .

وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الارقام تبدأ في مرحلة الثبات في أول أسبوعين في شهر يوليو ثم تبدأ الأرقام في النزول .





وتابع حسام حسني:" نشعر بتخوف من تجمع الطلاب بعد انتهاء امتحان الثانوية العامة خارج المدارس، ولا نخاف على الطلاب داخل المدارس".





وأكمل حسام حسني:" يجب ان نمنع التجمعات للأهالي أمام لجان الثانوية العامة للحد من انتشار كورونا"، مضيفا:" الارقام المعلنة حتى الان متوقعة ولكن أعداد الوفيات زيادة عن المتوقع ".





ولفت حسام حسني:" ريمديسفير دواء متواجد داخل البروتوكول المصري بالفعل ،وهناك تجارب على ها الدواء ولن يتم استخدامه لحين التأكد من الأمان والفعالية".



