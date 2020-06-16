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لجنة مكافحة كورونا: نتوقع الوصول إلى 2000 إصابة يوميا .. وندخل مرحلة الثبات في أول أسبوعين من يوليو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:47 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاني حسين
قال  الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه من المتوقع ان نصل لمعدل إصابات يومي  2000 و2500 اصابة في اليوم .
 
وأضاف حسام حسني   في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الارقام تبدأ في مرحلة الثبات في أول أسبوعين في شهر يوليو ثم تبدأ الأرقام في النزول .

وتابع حسام حسني:"  نشعر بتخوف من تجمع الطلاب بعد انتهاء امتحان الثانوية العامة  خارج المدارس، ولا نخاف على الطلاب داخل المدارس".

وأكمل حسام حسني:"  يجب ان نمنع التجمعات للأهالي أمام لجان الثانوية العامة للحد من انتشار كورونا"، مضيفا:"  الارقام المعلنة حتى الان متوقعة ولكن أعداد الوفيات زيادة عن المتوقع ".

ولفت حسام حسني:"  ريمديسفير دواء متواجد داخل البروتوكول المصري بالفعل ،وهناك تجارب على ها الدواء ولن يتم استخدامه لحين التأكد من الأمان والفعالية".

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