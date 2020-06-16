لجنة مكافحة كورونا: بعض المستشفيات الصغيرة سبب ارتفاع معدل الوفيات.. فيديو

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، سبب ارتفاع معدلات الوفيات في مصر بفيروس كورونا .





وقال حسام حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن معدل الوفيات يزيد مع ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا .





وتابع حسام حسني :" الفئات العمرية الكبيرة وأصحاب الأمراض المزمنة وتاخر وصول الحالات لتلقي الرعاية الصحية أهم أسباب ارتفاع وفيات فيروس كورونا".





وأردف حسام حسني:" من الضروري تلقي رعاية صحية في مكان مناسب معتمد قادر على تقديم الرعاية الطبية، والمستشفيات الصغيرة احد أسباب زيادة معدلات الوفاة بفيروس كورونا".





واكمل حسام حسني :" ديكساميثازون يتم استخدامه في الحالات المتوسطة ويستخدم في المستشفى وليس في الحالات المصابة المعزولة منزليا ".





