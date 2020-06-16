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لجنة مكافحة كورونا: بعض المستشفيات الصغيرة سبب ارتفاع معدل الوفيات.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:43 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاني حسين
كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا،  سبب ارتفاع معدلات الوفيات في مصر بفيروس كورونا .

وقال حسام حسني   في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  معدل الوفيات يزيد مع ارتفاع  معدل الإصابات بفيروس كورونا .

 وتابع حسام حسني :"   الفئات العمرية الكبيرة وأصحاب الأمراض المزمنة وتاخر وصول الحالات لتلقي الرعاية الصحية  أهم أسباب ارتفاع وفيات فيروس كورونا".

 وأردف حسام حسني:"  من الضروري تلقي رعاية صحية في مكان مناسب معتمد قادر على تقديم الرعاية الطبية، والمستشفيات الصغيرة احد أسباب  زيادة معدلات الوفاة بفيروس كورونا".

 واكمل حسام حسني :"   ديكساميثازون يتم استخدامه في الحالات المتوسطة ويستخدم في المستشفى وليس في الحالات المصابة المعزولة منزليا ".


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