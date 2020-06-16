الأكاديمية العربية تشكر صاحب فكرة أول بطولة أونلاين في الخماسي الحديث

أعرب رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن شكره للكابتن ياسر حفني، اللاعب الاولمبي بطل العالم في الخماسي الحديث، بوصفه صاحب فكرة تنظيم أول بطولة أونلاين في العالم في الرماية عبر الإنترنت، والتي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع الاتحاد المصري للخماسي الحديث.



كما شكر المهندس شادي حفني، خريج الأكاديمية ومدير البطولة لما قدموه من جهد كبير ساهم في نجاح البطولة.











يُذكر أن الكابتن ياسر حفني حاصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى ثلاث مرات والمصري الوحيد الحاصل على ذهبية بطولة العالم العسكرية للخماسي الحديث في منافسات الفردي.وأقيمت البطولة تحت رعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، والسيد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للفروسية، والدكتور كلاوس شومان رئيس الإتحاد الدولي للخماسي الحديث، والسيد المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الاولمبية المصرية.وشهد حفل ختام البطولة عبر الاتصال المرئي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للفروسية، والدكتور كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولي للخماسي الحديث.