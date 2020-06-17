جامعة المنوفية تدشن موقعًا لحصر أعداد الأسرة الشاغرة بالمستشفيات

قال الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، إنه تم تدشين موقع لحصر أعداد الأسرة الشاغرة بمستشفيات المحافظة ، بالإضافة الي التواصل مع المواطنين الذين يعانون من أى مرض حيث يتم تشخيص الحالة وتوفير العلاج لها حتى ولو المصابة بفيروس الحالة وتوفير العلاج لها حتى ولو المصابة بفيروس كورونا





وأضاف رئيس جامعة المنوفية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سي" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان أن، الطبيب يقوم بتشخيص الحالة ويحدد لها موعد للذهب لـ المستشفى المخصصة له.





وأوضح رئيس جامعة المنوفية ، المحافظة لديها وسائل الكترونية عديدة للتواصل مع مرضى كورونا لتقليل أى زحام على المستشفيات رئيس جامعة المنوفية





ولفت رئيس جامعة المنوفية إلى أن القدرة الاستيعابية بالمحافظة متوفرة وهناك تعاون بينه وبين الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.



